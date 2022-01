Le chômage a baissé de près de 12% dans l'Yonne en 2021

La baisse de 11,9% du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A dans l'Yonne en 2021 est spectaculaire et elle s'explique de différentes manières. On a clairement un effet rebond de la crise sanitaire. Souvenez-vous, en 2020, l'Yonne est l'arrêt suite à deux confinements, 2021 est donc une année de reprise. Les achats qu'on avait reportés, nous les avons faits l'an dernier, le chômage partiel et les aides d'Etat ont soutenu les entreprises au point qu'aujourd'hui beaucoup de secteurs ont même du mal à embaucher.

Les seniors et chômeurs de longue durée n'en ont pas profité

Sur un an dans l'Yonne, 1.700 personnes sont sorties de la catégorie A des demandeurs d'emplois. Désormais, on compte "seulement" 25.000 Icaunais qui sont sans emploi ou travaillent juste un peu. Mais cette reprise économique n'a pas bénéficié à tout le monde. Ceux qui sont au chômage depuis plus de trois ans, sont plus de 4 000 dans l'Yonne, soit presque autant qu'en 2020. Et les Séniors ont moins profité de la reprise (baisse de 9% en catégorie A) alors que les jeunes sont 15% de moins à être totalement sans emploi.

La baisse du chômage, miracle ou mirage ?

On peut parler de mirage parce que les entreprises de l'Yonne ont été soutenues avec de l'argent public et le "quoi qu'il en coûte" se termine. En regardant des près ces chiffres du chômage on se rend compte que le nombre de demandeurs d'emplois qui exercent une activité partielle (catégorie B et C) a moins baissé que pour la catégorie A. Et puis, beaucoup ont quitté Pole emploi sans forcément retrouver du travail : +34% de radiations administratives l'an dernier dans la région Bourgogne-Franche-Comté, +18% de sortie de Pôle emploi pour maladie. Cela dit, les licenciements ont clairement baissé (-26%) et les démissions ont fortement augmenté (+25%). C'est quand-même le signe que la baisse du chômage n'est pas totalement un mirage, la question reste de savoir si elle sera durable.