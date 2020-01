Le chômage a baissé, en 2019, en Haute-Vienne et en Corrèze

Selon les chiffres de Pôle Emploi, le chômage a sérieusement reculé en France en 2019 : - 3,3%. C'est la plus forte baisse constatée sur une année depuis la crise de 2008. Une baisse que l'on retrouve à l'échelle de la grande région Nouvelle-Aquitaine, et aussi en Haute-Vienne et en Corrèze.