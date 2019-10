Le chômage a baissé moins vite en Indre-et-Loire qu'au niveau national lors des 12 derniers mois

Le nombre de demandeurs d'emplois a reculé entre septembre 2018 et septembre 2019, aussi bien en Indre-et-Loire que sur l'ensemble de la France. Le recul est toutefois moins marqué en Touraine.

Indre-et-Loire, France

Le chômage continue à baisser, régulièrement, mais lentement. Les chiffres du troisième trimestre 2019 sont parus aujourd'hui : Sur un an, le nombre de chômeurs sans aucune activité a baissé de 2,4% sur l'ensemble de la France. En Indre-et-Loire, la diminution n'est que de 0,2% sur douze mois.

Même tendance si on tient compte aussi des gens qui ne travaillent que quelques heures par mois : Au niveau national, la baisse est de 2% en un an, mais dans ce cas-là aussi, la baisse est moins forte en Touraine, où le recul n'est que de 0,7%. Il faut tout de même souligner que le taux de chômage en Indre-et-Loire est à son plus bas niveau depuis 2011.

Il y a encore 52 810 personnes avec ou sans activité inscrites à Pole Emploi en Indre-et-Loire. Sur l'ensemble de la France, ils sont 5 836 000.