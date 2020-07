Le chômage a explosé en Vaucluse pendant le confinement

Le nombre de chômeurs a explosé en Vaucluse pendant le confinement. Il a augmenté de 21,8 % sur trois mois, d'avril à juin, et de 18,5 % sur un an. Les effets de la crise sanitaire sur l'emploi sont encore plus durs sur la Région PACA ou l'on compte près de 25 % de chômeurs en plus sur ce deuxième trimestre, et plus de 21,9 % sur un an.

En Vaucluse, la hausse du chômage chez les jeunes de moins de 25 ans est exponentielle : avec 32 % d'augmentation chez les hommes et 31.5 % chez les jeunes femmes. Les seniors s'en sortent mieux avec une hausse de 15 % .

La Direction du travail veut toutefois relativiser ces chiffres, car l'activité économique a pu repartir dans certains secteurs pendant le mois de juin. Sur ce dernier mois, le Vaucluse connait une baisse du chômage de 5 %, soit 2.320 personnes qui ont pu retrouver un emploi. Au début de l'été 43.950 vauclusiens se trouvaient sans activité.

Sur la Région PACA, 10.900 personnes se sont inscrites à Pole Emploi sur ce dernier trimestre suite à une fin de contrat de travail, près de 8.000 pour du chômage après un arrêt maladie ou de maternité et 3.500 après un licenciement. Pour 3.160 jeunes, leur première entrée sur le marché du travail a du coup démarré chez Pole Emploi.