En septembre, le chômage a enregistré sa plus forte baisse depuis 2001

Le chômage a fortement baissé en septembre, avec -1,8% de demandeurs d'emploi en catégorie A, d'après les chiffres de Pôle emploi publiés ce mardi. C'est 64.800 chômeurs en moins sur le mois de septembre, un chiffre record depuis 2001.

Le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant aucune activité, la catégorie A, a baissé de 1,8% au mois de septembre, avec 64.800 chômeurs en moins en France métropolitaine, selon les chiffres publiés par Pôle emploi ce mardi. Le chômage recule quasiment dans les mêmes proportions (-1,7%) en incluant l'outre-mer. À la fin du mois de septembre, on comptait 3.475.600 chômeurs de catégorie A en France métropolitaine. Sur trois mois, la baisse est de 0,2% Sur un an, elle est de 0,5%.

Un chiffre record depuis 16 ans

Le nombre de chômeurs a donc connu en septembre sa plus forte baisse depuis début 2001 effaçant les deux hausses consécutives enregistrées en juillet et août dernier, a annoncé le ministère du Travail.

La baisse la plus forte chez les chômeurs de moins de 25 ans

La baisse la plus importante concerne les chômeurs de moins de 25 ans avec une baisse notable de -5,3% sur un mois et -5,5% sur un an. Une baisse aussi bien chez les hommes que les femmes. La situation des seniors, elle, est stable. Pour les "50 ans ou plus", il s'agit d'un répit dans une tendance à la hausse (+3,0% sur un an).

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi dans les catégories A B et C, c’est-à-dire les demandeurs d'emploi tenus de chercher un emploi recule sur un mois de 0,5%, augmente sur trois mois de 1% et de 2,6% sur un an. Pour ces catégories A B et C, on dénombrait fin septembre 5 615 900 chômeurs en France métropolitaine.