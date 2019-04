Le chômage a légèrement baissé depuis le début de l'année

Le nombre de chômeurs de catégorie A (sans aucune activité) a baissé de 0,7% au premier trimestre 2019, selon un communiqué du ministère du Travail publié ce vendredi, soit 24.200 demandeurs d'emplois en moins. Sur un an, la baisse est de 1,5%.

Les 25-49 ans enregistrent la plus forte baisse

Les plus de 50 ans ne profitent pas de cette baisse puisqu'une hausse de 0,4% de demandeurs d'emploi est enregistrée au premier trimestre. Sur un an, la tendance est en revanche à la baisse (-0,1%). Ce sont ceux âgés de 25 à 49 ans qui enregistrent la plus forte baisse avec un recul de 1,0% (–2,3 % sur un an). Les demandeurs d'emploi restent stables chez les moins de 25 ans (–1,0 % sur un an).

Toujours en France métropolitaine et dans la catégorie A, le nombre moyen de demandeurs d'emploi a diminué de 1% pour les hommes (–2,1% sur un an) et de 0,4% pour les femmes (–1% sur un an) au premier trimestre 2019.

Si l'on regarde les chiffres via un prisme géographique, le chômage diminue dans douze régions de France métropolitaine et augmente en Occitanie (entre –1,6 % en Hauts-de-France et Normandie et +0,1 % en Occitanie). Dans les départements-régions d'outre-mer (Drom) hors Mayotte, la baisse est de 0,3 % (entre –1,5 % en Martinique et +1,6 % en Guyane).

Un chômage stable toutes catégories confondues

Sur l'ensemble des catégories (A, B, C, D, E), le nombre de chômeurs sans activité est resté stable sur le premier trimestre et a baissé de 0,6% sur un an. Dans le détail, il diminue dans cinq régions de France métropolitaine, est stable dans quatre régions et augmente dans les quatre autres régions (entre -0,9 % en Hauts-de-France et +0,7 % en Occitanie). Ce nombre est stable dans les Drom hors Mayotte (entre -1,0 % en Martinique et +1,0 % en Guyane).

En France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5.603.400.