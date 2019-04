Le chômage a très légèrement baissé au premier trimestre en Provence-Alpes-Côte d'Azur

PACA, France

Au premier trimestre 2019, en Provence-Alpe-Côte d'Azur, il y avait 321.220 personnes sans activité et tenues de rechercher un emploi (catégorie A). Par rapport à la fin de l'année 2018, ce chiffre a reculé de 0,4 %. Sur une année, il est en baisse de 1,6 %. C'est dans le Var et les Alpes-Maritimes que le recul au premier trimestre est le plus important (-0,6%). Dans les Bouches-du-Rhône comme dans les métropoles d'Aix-Marseille et de Toulon, le chômage a baissé de 0,5 %.