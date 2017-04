Le chômage a augmenté de 1,3 % en mars

Le chômage a augmenté en France en mars dernier. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté d'1,3% sur un mois, mais reculé de 0,9% sur un an, selon les chiffres publiés ce mercredi par le ministère du Travail.

Moins de chômeurs chez les hommes, davantage chez les femmes

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse de 2,5% chez les hommes mais il est en augmentation de 0,8% chez les femmes. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 5,8% sur un an pour les moins de 25 ans et de 1,6% pour les 25-49 ans. À l'inverse, il augmente de +3,7% sur un an pour ceux âgés de 50 ans ou plus.