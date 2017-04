Le chômage augmente de 20 % sur la période 2012-2017 dans la Loire

Les chiffres du chômage pour le mois de mars ne sont pas bons dans la Loire : +3.4 % sur un mois (catégorie A). Ce qui porte à 39 110 le nombre de chômeurs. C'est le dernier bulletin de l'ère Hollande, l'occasion de dresser un bilan entre 2012 et aujourd'hui.

Si on compare les chiffres de 2012 à ceux d'aujourd'hui, le constat est assez effrayant : le nombre de chômeurs en catégorie A a augmenté de 20% dans la Loire ! Cela équivaut à 6 500 chômeurs de plus en catégorie A, soit un peu plus de 39 000 personnes (contre 32 600 en 2012).

La catégorie la plus touchée est celle des séniors, des plus de 50 ans avec une hausse spectaculaire : +40% selon les chiffres de Pôle Emploi. L'augmentation est moindre pour les 25-49 ans et pour les plus jeunes, les moins de 25 ans. Si on regarde les données par secteur géographique, l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi se répartit, malheureusement, de manière équitable entre le Roannais, le centre et le bassin stéphanois. Le sud Loire est, par ailleurs, la zone où retrouver un travail semble le plus compliqué, surtout quand on a plus de 50 ans : depuis le début du quinquennat le nombre des inscrits à Pôle Emploi, dans cette catégorie, a progressé de 55 % !

Néanmoins, il faut prendre ces statistiques avec précaution (cf. tableau ci-dessous) puisque depuis 2 ans la courbe du chômage baissait continuellement chez nous... avant de s'arrêter brutalement et de repartir à la hausse pour le mois de mars.