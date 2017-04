Le chômage a augmenté en mars en Haute-Vienne et en Corrèze

Pour le dernier mois de statistique du quinquennat le nombre de chômeurs est en forte hausse de 1,3 % en mars. Il augmente également en Haute-Vienne de 1 % et en Corrèze de 0,6 %.

Mauvaise nouvelle pour François Hollande qui avait fait de la baisse du nombre de chômeurs la condition d'une éventuelle nouvelle candidature. Pour le dernier mois de statistique de son quinquennat le nombre de chômeurs en catégorie A est fortement reparti à la hausse. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente aussi en Haute-Vienne et en Corrèze, certes moins fortement. Bref sur le plan national comme sur le plan régional François Hollande n'a pas vraiment tenu son pari.

Hausse sur 5 ans, mais baisse depuis un an

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsque François Hollande est élu en mai 2012 à l’Élysée il y a 28 670 demandeurs d'emploi en Limousin en catégorie A. Ils sont aujourd'hui sur les trois départements 32 490. Si on prend les catégories ABC, l'ensemble des chômeurs tenus de rechercher un emploi, c'est pire : presque 10 000 personnes en plus. Il y a une forte hausse également en ce qui concerne notamment le chômage de longue durée. Cependant cette hausse sur 5 ans cache une embellie réelle sur la dernière année. Car depuis plus d'un an le chômage a globalement reculé dans la région, comme sur le plan national d'ailleurs. Une baisse de 6,2 % en 2016 pour les catégories A et qui s'est poursuivie depuis, en tous cas jusqu'à ce mois de mars. Et cette baisse se retrouve aussi sur les fameuses catégories ABC, certes moins forte. La forte hausse de ce dernier mois imputable au quinquennat de François Hollande est-elle juste un accident dans une tendance tout de même à la baisse ? Il faudra sans doute un peu de temps pour répondre vraiment à la question.