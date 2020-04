Le chômage augmente moins dans les Hauts-de-France que dans le reste du pays au mois de mars

Là où, en France, le chômage augmente de 3,1% au mois de mars, dans les Hauts de France, il grimpe de 2,2% pour les catégories A B et C. Une hausse plus modérée pour l'Aisne, le Nord et la Somme, en dessous des deux points de hausse. En revanche, l'Oise dépasse la moyenne nationale avec 3,2%.

Même si la hausse globale sur le premier trimestre reste faible (+0,7%), le chômage bondit en France au mois de mars de 3,1%. L'augmentation la plus spectaculaire est celle des chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont aucun emploi : +7,1%, soit 246.000 inscrits en plus à Pôle Emploi. Mais dans les Hauts-de-France, c'est plus mitigé : +2,2% catégorie A, B et C confondues.

L'Oise et le Pas-de-Calais en plus forte augmentation

L'Aisne (+1,7%), le Nord (+1,9%) et la Somme (+1,9%) sont les trois département qui tirent un peu leur épingle du jeu.

En revanche, l'Oise (+3,2%) et le Pas-de-Calais (+2,5%) sont les deux endroits où le nombre de chômeurs augmente plus.

Dans la région, la plus forte augmentation des nouvelles inscriptions à Pôle Emploi vient de ceux qui étaient employés en intérim : le nombre double (+103% avec 6280 inscrits).

364 000 chômeurs de catégorie A

Le plus gros effectif, et de loin, restent les chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont aucun emploi : 364 000 personnes au total. Leur nombre grimpe encore de 5,4% dans la région, augmentation inférieure à celle sur l'ensemble de la France.