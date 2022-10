Le chômage augmente très légèrement dans les Alpes-Maritimes au troisième trimestre 2022. Selon les chiffres de la DREETS, le nombre de demandeurs d'emplois sans activité s'établit désormais à 58.290, soit 410 chômeurs de plus en trois mois. C'est à dire une légère hausse de 0,7%.

ⓘ Publicité

Un chiffre à nuancer sur l'année

En un an, le nombre de chômeurs est en fait en baisse de 14%. Une belle embellie post-Covid. Au niveau régional, ce nombre augmente de 1,4% sur le troisième trimestre et baisse de plus de 10% sur un an.