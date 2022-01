Le chômage baisse aussi en Berry, mais moins vite qu'ailleurs

Le chômage n'a pas été aussi bas en France depuis 2012 : environ 8 %. En Berry, il baisse aussi, mais deux fois moins vite que la moyenne nationale. Moins 5,9 % dans l'Indre sur un an, et moins 4,9 % dans le Cher. Les viticulteurs du Sancerrois ont décidé d'agir pour mieux recruter.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décrue moins rapide chez nous. Des problèmes de mobilité plus marqués dans les départements ruraux et un souci de formation également. Autant de freins à l'embauche... Des viticulteurs du Sancerrois, qui n'arrivent pas à recruter, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils viennent de créer un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ) afin de convaincre des salariés de s'orienter vers les métiers de la vigne.

La vigne veut attirer des talents en Berry - GEIQ Viticulture Nièvre et Cher

Ce GEIQ viticulture propose des contrats de qualification au métier d'ouvrier viticole polyvalent. Il permet de mener des actions de formation mais aussi d'accompagnement pour un public éloigné de l'emploi. Aurélie Pradeau en est la directrice : " Cette formation aborde tous les aspects du métier. Du travail de la vigne, en passant par le travail à la cave et la conduite des engins agricoles avec la délivrance des CACES. La difficulté est de trouver des candidats motivés. Il y a également tout un aspect accompagnement pour lever des freins à la formation. Que ce soit sur l'accès au logement, la mobilité notamment. De la formation seule, ça ne fonctionne pas. Sur les 14 mois de formation, rémunérés au smic, il y a 413 heures au CFPPA de Cosne sur Loire, soit quatre jours par mois. Tout le reste du temps est passé au domaine." Et cela débouche sur un CDI dans la propriété.

Une séance d'information sur les métiers de la vigne au château Langlois, en Sancerre - GEIQ viticulture Nièvre et Cher

En effet, les viticulteurs n'ont pas que des emplois de saisonniers à proposer mais le secteur pâtit d'une mauvaise image : " On ne reste pas forcément ouvrier viticole polyvalent. On peut évoluer et c'est ce qu'on veut faire savoir. " poursuit Aurélie Pradeau. " Il y a des chefs de rang, des chefs de culture et des chefs d'exploitation. Et la rémunération évolue également. D'ailleurs la convention professionnelle a été revue pour rendre les métiers plus attractifs. On veut vraiment montrer que ces métiers ont évolué. Les travaux sont plus mécanisés, les propriétés viticoles font des efforts pour aménager les horaires. Certains vont même jusqu'à inviter des osthéopathes pour montrer les bons gestes afin d'éviter les douleurs. Voila de belles perspectives de carrière." Les recrutements pour ces contrats de professionnalisation sont accessibles tout au long de l'année. Une information collective pour recruter est prévue le 8 février au domaine Gitton, 7 Chemin de Lavaud 18300 Ménétréol-sous-Sancerre.