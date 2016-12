Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a reculé de 1,3% dans le département des Landes. Il s'établit à 19 941 personnes.

Le chômage baisse dans les Landes. Après un léger regain (+0,7%) le mois dernier, la courbe du chômage repart à la baisse dans notre département : -1,3% sur un an, -2,8% en trois mois, pour les demandeurs d'emploi de catégorie A, ceux qui ne déclarent aucune activité. En revanche, pour les trois catégories A, B et C, le chiffre progresse de 4% sur un an.

Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui profitent le plus de cette baisse : sur les 12 derniers mois, leur taux de chômage a reculé de 7,3%. La situation reste difficile pour les +50 ans landais : leur taux de chômage progresse de 2,4% depuis un an.

C'est la troisième baisse consécutives en autant de mois. Le nombres d'inscrits à Pôle emploi sans aucune activité atteint 3,45 millions de personne en France, soit une baisse de 0,9%. Une première depuis le début de la crise en 2008, a annoncé le Ministère du travail. En déplacement dans une PME du Val-d'Oise, François Hollande a salué une "baisse de plus de 100.000" du nombre de demandeurs d'emploi depuis le début de l'année. "Nous avons eu 240.000 créations nettes d'emplois depuis 17 mois", s'est-il félicité.