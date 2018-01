Quasi stable. Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi (catégorie A) a légèrement reculé en décembre (-0,1%), soit 2.700 demandeurs d'emploi de moins selon les chiffres dévoilés ce mercredi soir par le ministère du Travail. Au total, 3.451.400 personnes sont sans aucune activité professionnelle.

Si l'on cumule les catégories A, B et C, la France métropolitaine comptait fin décembre 5.612.300 chômeurs.

Baisse sur un an pour la catégorie A

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse sur trois mois de 0,7 % (-24 200) et de 0,5 % sur un an (-15.700). Une baisse annuelle bien inférieure à celle de l'an passé : -3% en 2016. Les années précédentes, de 2008 à 2015, le chômage n'avait fait qu'augmenter.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue sur trois mois de 0,1 % (–3 600). Ce nombre reste stable sur un mois (+900) et progresse de 2,7 % sur un an.

La tendance mensuelle n'est pas à la baisse pour toutes les classes d'âge : le taux de chômage a augmenté de 1,3% en décembre pour les jeunes de moins de 25 ans, mais il est en baisse de 0,3% sur trois mois, et de -3,5% sur un an. En décembre, le taux de chômage a baissé de 0,4% chez les demandeurs d'emploi âgés de 25 à 49 ans, et de 0,1% chez ceux âgés de 50 ans et plus.

Les chiffres du chômage ne seront plus mensuels

Les chiffres du chômage de Pôle emploi, qui étaient jusque-là publiés chaque mois, vont devenir trimestriels. Les statistiques de décembre 2017, publiées ce mercredi, sont les dernières diffusées sur une base mensuelle. Le gouvernement estime que la nouvelle formule reflétera mieux les tendances de fond du marché du travail.

A partir des chiffres du 1er trimestre 2018, à paraître fin avril, la Dares, service des statistiques du ministère du Travail, publiera, tous les trimestres, le nombre moyen de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sur trois mois. Les chiffres de Pôle emploi auront ainsi la même périodicité que l'autre thermomètre du chômage, le taux de chômage de l'Insee.

