Le chômage baisse de 0,3% en février dans la région Grand Est

Fin février 2017, le Grand Est comptait 298.720 chômeurs de catégorie A, soit une baisse de 0,3% sur un mois. Les résultats sont contrastés suivant les départements : la plus forte hausse se situe en Haute-Marne (1%), la plus forte baisse dans le Haut-Rhin (-1,3%).

Après deux mois de hausse dans le Grand Est, le chômage baisse légèrement en février, par rapport au mois précédent, de 0,3%. Fin février 2017, 298.720 personnes sont sans emploi (cat. A). Sur un an, la baisse est de 2,5%. Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a reculé de 0,1 % sur un mois (–3 500) et de 3,2 % sur un an.

Toutes les données statistiques sont consultables en ligne, sur le site de Pole Emploi, celui de la Direccte Grand Est (les archives sont également disponibles).

Le détail par département

Alsace

Haut-Rhin : 41.450 demandeurs d'emploi (cat. A, sans aucune activité), -1,3% en février

Bas-Rhin : 56.490 demandeurs d'emploi, -1%

Lorraine

Moselle : 58.500 demandeurs d'emploi, + 0,5% en février

Meurthe-et-Moselle : 38.540 demandeurs d'emploi, - 0,4%

Vosges : 20.340 demandeurs d'emploi, + 0,6%

Meuse : 9.290 demandeurs d'emploi, + 0,7%

Champagne-Ardenne