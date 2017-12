Île-de-France, France

La courbe baisse plus timidement en région parisienne. Alors qu'avec une baisse de 0,8% en novembre dans toute la France, le nombre de chômeurs est à son plus bas niveau depuis trois ans, en Ile-de-France le recul se limite à 0,3%. En novembre, 670 070 personnes étaient inscrites sur les listes de Pôle Emploi en catégorie A (sans activité). Ce chiffre reste en progression de 0,9% sur un an.

Baisse plus marquée en Seine-et-Marne

Dans le détail, c'est en Seine-et-Marne que la baisse est plus importante (-0,8%) alors qu'elle se limite à 0,1% dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Les autres chiffres départementaux :