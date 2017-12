Indre-et-Loire, France

Sur un an, en Indre-et-Loire, le chômage ne baisse toujours pas. Mais au moins il n'augmente plus. En novembre, Pôle Emploi comptabilise 29 190 chômeurs sans aucune activité. C'est exactement le même nombre qu'il y a un an en novembre 2016.

Mais c'est tout de même 1% de moins qu'en octobre. Soit 280 chômeurs de moins sur un mois. Une baisse moins importante qu'en région Centre où là le chômage baisse d'1,5%.

Toutes catégories confondues, la baisse est beaucoup moins nette.

Si on rajoute ceux qui sont inscrits chez Pôle Emploi mais qui ont exercé un petit boulot, leur nombre ne baisse pas sur un mois. Il se stabilise à 52 170 personnes.

En Indre-et-Loire, les chômeurs sont plus diplômés qu'ailleurs

C'est une spécificité locale. En Touraine, 47,7% soit quasiment 1 chômeur sur 2 est diplômé. Titulaire du Bac voire plus. C'est deux points de plus que dans le reste de la région.

Avec 28 000 étudiants, Tours et sa métropole n'auraient pas le bassin d'emploi suffisant pour faire travailler tout le monde. En revanche, ces chômeurs plus diplômés qu'ailleurs retrouvent plus vite du travail. Pôle Emploi rappelle que 6 chômeurs sur 10 trouvent un emploi durable à l'issue d'une formation.