Le chômage baisse en Charente et en Charente-Maritime

Le nombre de demandeurs d'emploi diminue dans les deux Charentes au 1er et 2ème trimestre 2023

La Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine et Pôle Emploi ont sorti ce mercredi 26 juillet le bilan 2022 de l'évolution du chômage dans la région, ainsi que celui du début de l'année 2023.

Forte baisse du chômage dans les Deux-Charentes

Il en ressort que le nombre de demandeurs d'emplois diminue en Nouvelle-Aquitaine, et en particulier en Charente (-6,9%) et en Charente-Maritime (-7,1%). Avec les Deux-Sèvres (8,1%), les deux Charentes connaissent la plus grosse baisse de la région Nouvelle-Aquitaine au 4ᵉ trimestre 2022.

Au deuxième trimestre 2023, en Charente, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (ceux tenus de chercher un emploi et sans activité) est de 13 400 personnes. Ce nombre diminue de 6,3 % sur un an. En Charente-Maritime, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit en moyenne sur le trimestre à 24 570 personnes. Ce nombre baisse de 8,7 % sur un an.