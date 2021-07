Le chômage baisse en France, en Auvergne aussi !

Ils sont attendus parce qu'indicateurs de la situation économique d'un territoire. Les chiffres du chômage du 2ème trimestre 2021 sont encourageants selon Pôle emploi.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 397 700. Ce nombre baisse de 3,5% sur le trimestre (soit –14 300 personnes) et de 16,1% sur un an. Un chiffre au dessus de la moyenne nationale arrêtée à 1,4%.

Baisse générale en Auvergne

Dans les départements auvergnats, la baisse est constatée également :

- Dans le Puy-de-Dôme, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) s'établit en moyenne à 30 160. Ce nombre baisse de 2,3 % sur un trimestre (soit –700 personnes) et de 16,7 % sur un an.

- Dans l'Allier, le nombre de demandeurs d’emploi s'établit en moyenne sur le trimestre à 16 870. Ce nombre baisse de 1,5 % sur un trimestre (soit –250 personnes) et de 18,8 % sur un an.

- Dans le Cantal, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s'établit en moyenne sur le trimestre à 4 080. Ce nombre baisse de 3,5 % sur un trimestre (soit –150 personnes) et de 24,6 % sur un an.

- En Haute-Loire, le nombre s'établit en moyenne sur le trimestre à 8 930. Ce nombre baisse de 0,4 % sur un trimestre (soit –40 personnes) et de 18,4 % sur un an.