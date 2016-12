Le chômage baisse en novembre pour le troisième mois de suite, du jamais vu depuis 2008

En novembre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a de nouveau baissé en France : on en compte 31.800 de moins qu'en octobre, soit une baisse de 0.9%. C'est la troisième baisse mensuelle consécutive, du jamais vu depuis 2008.

Pour le troisième mois d'affilée, le chômage est en baisse en France, avec 0.9 % de demandeurs d’emploi en moins dans la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune activité. Cela signifie 31.800 chômeurs de moins qu'en octobre, d'après les chiffres communiqués par le ministère du Travail ce lundi.

La baisse atteint 3.7% depuis début 2016

Cette troisième baisse mensuelle consécutive constitue un résultat inédit depuis février 2008. Sur les trois derniers mois, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a ainsi reculé de 109 800 (-3,1 %), soit la plus forte baisse trimestrielle observée depuis janvier 2001. D'après le ministère du Travail, depuis le début de l’année 2016, la baisse atteint 133 500 (-3,7 %), soit en moyenne 12 000 demandeurs d’emploi en moins chaque mois.

Le chômage des jeunes à son plus bas niveau depuis 2011

D'après le ministère, le chômage des jeunes est en fort recul, avec une baisse de 10.900 demandeurs d'emploi de catégorie A en novembre (-2,3 %) et de 49.500 depuis le début de l’année (-9,5 %), atteignant son plus bas niveau depuis mai 2011. Ce sont les création d'emploi salarié qui portent ces bons chiffres : près de 237.000 emplois ont été enregistrées dans le secteur marchand au cours des 18 derniers mois consécutifs de hausse. En revanche, le chômage progresse toujours chez les seniors, avec 0,2 % de demandeurs d'emplois de plus de 50 ans inscrits sur un mois et +1,6 % sur un an.

© Visactu

Le chômage avec activité à temps partiel augmente

Sur trois mois, le chômage baisse pour les hommes et pour les femmes : il diminue de 3,4 % pour les hommes (–1,1 % sur un mois et –4,2 % sur un an) et de 2,8 % pour les femmes (–0,7 % sur un mois et –2,6 % sur un an). En France métropolitaine, sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie B (activité réduite courte) augmente de 0,3 % (–0,2 % sur un mois et +1,8 % sur un an), et celui des demandeurs d'emploi en catégorie C (activité réduite longue) de 5,3 % (+3,8 % sur un mois et +11,8 % sur un an). Au total, sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories B, C augmente de 3,4 % (+2,4 % sur un mois et +8,0 % sur un an).