Le chômage a baissé l'an dernier en Indre et Loire

En Indre et Loire, le chômage a augmenté de 1,7% en décembre, mais il a baissé de 2,2% en un an. C'est la même tendance qu'au niveau national.

La réalité a eu 3 ans de retard sur les prévisions de François Hollande. Le chef de l'Etat l'avait prédit pour 2013, c'est 3 ans plus tard, en 2016, qu'aura eu lieu la fameuse inversion de la courbe du chômage tant promise. Moins 3% sur l'ensemble de l'année, 107 400 chômeurs de la catégorie A en moins, une première depuis 2007 et la crise financière. Avec quand même une fausse note en fin d'année, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité est reparti à la hausse de 0,8% fin décembre.

Et chez nous, en Indre et Loire, la tendance est la même. Le chômage a augmenté de 1,7% en décembre, mais il a baissé de 2,2% en un an en Indre et Loire. Cela correspond à 670 demandeurs d'emploi sans aucune activité en moins. Fin décembre, 29 540 personnes figuraient dans cette catégorie A.

Cette baisse profite sur un an essentiellement aux jeunes de moins de 25 ans, plus de 500 d'entre eux sont sortis de cette catégorie A, soit un recul du chômage de 9,5% chez les jeunes sans aucune activité. Même recul pour la tranche d'âge 25/49 ans. En revanche, mauvaise nouvelle pour les plus de 50 ans. Dans cette tranche d'âge, le chômage continue de progresser.

Dans le département, la plus forte baisse est enregistrée sur Chinon avec 5 % de demandeurs d'emploi sans aucune activité en moins alors que la baisse sur Loches et Tours est de 1,8 %. Sur l'ensemble de la région, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 4%.