Le chômage baisse moins en Drôme et en Ardèche au troisième trimestre

Dans la catégorie A (sans activité), on compte au troisième trimestre 250 chômeurs en moins côté Drôme et 60 en moins côté Ardèche. Soit une baisse respectivement de 1% et de 0,2%. Les difficultés économiques se font ressentir. Si dans nos départements la baisse du nombre de demandeurs d'emploi marque un recul, plus globalement le nombre de chômeurs se stabilisent en France .

Sont enregistrés actuellement environ 77 000 chômeurs au total toutes catégories confondues en Drôme Ardèche (précisément 47 470 en Drôme, 29 490 en Ardèche).