Le chômage baisse... ou augmente en juin en Auvergne selon les chiffres que l'on prend en référence

Les chiffres du chômage publiés ce mardi donnent une légère baisse (-0,73%) du nombre de demandeurs d'emploi en Auvergne au mois de juin. En revanche, leur nombre est en hausse de 0,36% si on prend en compte toutes les catégories.

Il y avait au total 62 680 demandeurs d'emploi fin juin en Auvergne selon le chiffre officiel, la catégorie A, les demandeurs d'emploi sans activité. Cela représente 460 chômeurs en moins par rapport à mai 2017, moins 0,73% en un mois. Une baisse surtout sensible dans le Puy de Dôme même si elle touche les quatre départements auvergnats. Sur un an, la baisse est de 1,5%.

En revanche, si on prend en compte les catégories A, B et C, plus représentatifs de la situation réelle de l'emploi, la tendance est nettement moins favorable. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,36% en juin (+390). Et en un an, la hausse est plus importante, 1760 chômeurs de plus, une hausse d'1,65%.

Dans la grande région Auvergne - Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,3% entre mai et juin. En France, la baisse est également de 0,3%.