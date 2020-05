En Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a explosé de 26,1% en avril par rapport au mois précédent. Une hausse sans précédent lié à l'épidémie de coronavirus et les deux mois de confinement. Notre région compte 211.010 chômeurs.

Le chômage bondit de 26% en avril en Normandie à cause de la crise du coronavirus

Le chômage explose en Normandie au mois d'avril à cause de l'épidémie de coronavirus

C'est la conséquence de l'épidémie de coronavirus et des deux mois de confinement. Le chômage a fortement augmenté en Normandie au mois d'avril. La hausse est de 26,1% par rapport à mars. La région compte désormais 211.010 demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A. C'est 43.670 de plus en seulement un mois.

La Normandie compte désormais 211.010 demandeurs d'emplois sans aucune activité, soit 43.670 de plus en un mois © Radio France - Eric Turpin

C'est dans la Manche que la progression est la plus forte. Le département compte en avril plus de 25.000 chômeurs, soit une hausse de 30,5% en un mois. Il est aussitôt suivi du Calvados qui enregistre une augmentation de 29,4% avec un peu plus de 45.000 demandeurs d'emploi.

Dans l'Orne, le chômage a augmenté de 24,9%. Le département totalise un peu plus de 15.000 demandeurs d'emploi. La progression est de 24,4% dans l'Eure qui compte désormais 37 810 chômeurs. Elle est quasiment identique en Seine-Maritime avec 24,3%. Le nombre de chômeurs s'établit à 89.000 dans ce département.

Les chiffres du chômage département par département en Normandie © Radio France - Eric Turpin

Sur un an, le chômage augmente de 30,2% en Normandie. Là aussi, il s'agit d'une progression exceptionnelle dans la région.