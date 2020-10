INFOGRAPHIE - Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité baisse de 11% au 3e trimestre

Le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A baisse fortement au 3e trimestre 2020 comparé au 2e selon les chiffres de la Dares publiés ce mardi. Dans toute la France, le nombre de demandeurs d’emploi s’élève ainsi à 3.924.100 pour la catégorie A, une hausse de 8,8% sur un an.

Après une hausse historique au 2e trimestre 2020, le nombre d'inscrits en catégorie A (personnes n’ayant aucun emploi mais étant en recherche active d’un contrat quel qu’il soit) baisse au 3e trimestre.

En moyenne ce trimestre, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 5.783.800. Parmi elles, 3.673.400 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2.110.400 exercent une activité réduite (catégories B, C), selon la Dares ce mardi.

Une augmentation de plus de 8% sur un an

Ainsi, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A baisse de 11,5 % ce trimestre, soit 475.900 inscrits en moins, et augmente de 9,5 % sur un an.

Si on compte les départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte, le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 3.924.100 pour la catégorie A. Il diminue de 11,0 % sur le trimestre et augmente de 8,8 % sur un an.

Cette baisse des demandeurs d'emploi en catégorie A est portée par les jeunes de moins de 25 ans : ils sont 497.500 dans cette catégorie en septembre (-2,8%). Le nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B et C) enregistre également sa première baisse depuis le mois de mai, note l'AFP (-1,8%), après plusieurs mois consécutifs de forte hausse.

Pour les catégories A, B, C ce nombre s’établit à 6.086.100. Il diminue de 0,5 % sur ce trimestre et croît de 4,4 % sur un an.

Le chômage en France au 3e trimestre (Dares) © Visactu -

L'application de la réforme de l'assurance chômage à nouveau reportée

En parallèle, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux a annoncé ce lundi que l'application de la réforme de l'assurance chômage serait à nouveau reportée de trois mois, soit le 1er avril 2021.

Elle prévoit notamment un durcissement de quatre à six mois de travail pour ouvrir des droits et une réforme du mode de calcul des allocations défavorable à ceux qui alternent chômage et contrats courts.