Le chômage continue de baisser dans la Manche

Au premier trimestre 2023 dans la Manche, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité était en baisse de 0,5% par rapport au dernier trimestre 2022. Cela représente 70 inscrits de moins à Pôle Emploi. Une situation de quasi statu quo, mais une baisse tout de même, et qui permet à la Manche d'enregistrer sur une année, une baisse de 3% du nombre de chômeurs. Il n'y avait ainsi plus que 14 360 sans emploi dans le département, à la fin mars.

Baisse plus faible que la moyenne

La baisse est moins significative qu'à l'échelle nationale puisque le nombre de chômeurs à Pôle emploi a baissé de 5,8% en France en 1 an, et de 1,3% ce trimestre. Mais dans un contexte de quasi plein emploi, la Manche étant aujourd'hui le 4e département de l'hexagone enregistrant le plus faible taux de chômage, le fait que le nombre d'inscrits à Pôle Emploi continue de baisser représente une vraie performance qui confirme une nouvelle fois le dynamisme économique du territoire malgré la crise.