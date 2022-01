Le chômage continue de diminuer dans les Alpes-Maritimes

Les chiffres du chômage de la fin d'année 2021 sont tombés ce midi. Pour les Alpes-Maritimes, les chiffres sont très positifs. Le nombre d'inscrits à Pôle Emploi en catégorie A (sans aucun emploi) a diminué de 8,8% ( - 6000 personnes ) au dernier trimestre et de 17,6% sur l'ensemble de l'année. Cela représente une diminution de 13 000 personnes depuis le 1er Janvier 2021.

Le nombre de chômeurs sans aucune activité repasse en dessous des niveaux d'avant crise sanitaire et même plus, il atteint son chiffre le plus bas depuis fin 2013.

Le nombres d'inscrits dans les catégories A, B et C diminue aussi mais moins fortement que pour la seule catégorie A. Le département compte 9000 inscrits en moins qu'au début de l'année dernière, soit une diminution de 8,5% sur l'année. Là aussi, on retrouve les niveaux d'avant covid.

En ce qui concerne seulement la Métropole de Nice, les chiffres sont similaires, -18% pour les inscrits en catégorie A sur l'année 2021 pour atteindre 31 440 personnes, et le nombre total d'inscrits en catégories A, B et C passe en dessous de 50 000.