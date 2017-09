Le chômage continue de grimper dans l'Yonne

Le taux de chômage ne baisse toujours pas dans l'Yonne : +1.6% au mois d'août dans la catégorie A, c'est à dire les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Au mois de juillet, il avait déjà augmenté de 1.8% dans notre département.

La plus grosse augmentation de Bourgogne Franche-Comté. En augmentant d'1.6% au mois d'août, le chômage poursuit son escalade dans notre département. Ce sont les jeunes de moins de 25 ans sans aucune activité qui en pâtissent le plus, avec une hausse de 2.9% en un mois. Au total, on compte aujourd'hui 30.000 inscrits à Pôle Emploi dans le département toute catégorie confondue. Une hausse à relativiser : sur un an, la tendance reste à la baisse dans l'Yonne (- 3.3%.)

Les jeunes femmes les plus touchées sur la durée

Dans l'Yonne, la hausse du chômage frappe de plein fouet les femmes de moins de 25 ans sans aucune activité. En trois mois, pour cette catégorie, il a augmenté de 10.5%. La hausse est aussi significative pour les 25-49 ans : +3.4% sur les juin-juillet-août. Sur ces trois mois toujours, les 50 ans ou plus sans aucune activité sont en revanche moins touchés, avec une augmentation de 0.2 %.

En France c'est aussi une hausse, mais moins prononcée : 0.6% de chômeurs de catégorie A supplémentaires en août. A la fin du mois dernier, il y avait exactement 3 540 400 chômeurs sans aucune activité en France Métropolitaine.