Le chômage continue sa décrue en Côte-d'Or et en Bourgogne-Franche-Comté

Au premier trimestre 2023, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 99 370. Ce nombre baisse de 1,3 % sur le trimestre (soit –1 330 personnes) et de 2,8 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 1,3 % ce trimestre (–5,8 % sur un an)

ⓘ Publicité

Une situation variable selon les départements

Les évolutions sur le trimestre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre –2,8 % en Haute-Saône et –0,2 % dans l'Yonne. Sur un an, elles se situent entre –6,7 % en Haute-Saône et +1,6 % dans le Jura. Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C se situent entre –2,0 % dans le Territoire de Belfort et +0,2 % dans le Jura pour les évolutions sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre –6,5 % dans le Territoire de Belfort et –0,7 % dans le Jura.

Focus sur la Côte-d'Or

En Côte-d'Or, on comptait 18.000 inscrits au Pôle Emploi au premier trimestre 2023, soit 290 de moins qu'un an auparavant. La baisse s'établit à -09% en un trimestre et -1.6% en un an. La baisse concerne tous les demandeurs d'emploi, même si la part des 50 et + reste plus importante d'une manière générale. Les seniors ont plus de mal à retrouver un emploi.

Le détail par départements en Bourgogne-Franche-Comté - Pôle Emploi

Les tendances par région © Visactu

Les différentes tranches d'âges © Visactu