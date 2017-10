Le chômage de catégorie A baisse de 5,7% en Mayenne au mois de septembre

En Mayenne, fin septembre, il y avait 10 130 demandeurs d'emploi de catégorie A, soit une baisse de 5,7% sur un mois.

Le nombre de demandeurs d'emploi en France a fortement diminué au mois de septembre en Mayenne, dans les Pays-de-la-Loire et en France.

Une baisse de 5,7% en Mayenne au mois de septembre

Selon les chiffres communiqués par Pole Emploi, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, sans aucune activité, a baissé de 5,7% en Mayenne au mois de septembre. Fin septembre, dans notre département, il y avait 10 130 demandeurs d’emploi de catégorie A. Ce nombre a baissé de 4,3 % sur trois mois (soit 460 personnes en moins) et de 5,6 % sur un an.

Toutes catégories confondues, A, B et C, il y avait 20 350 demandeurs d'emploi en Mayenne fin septembre. Ce nombre baisse de 2,3% sur un mois, de 0,8% sur trois mois et de 0,3 % sur un an.

Les chiffres de Pôle Emploi pour le mois de septembre 2017. © Radio France

Moins 3,3% dans la région

Dans les Pays-de-la-Loire, le nombre de demandeurs d'emploi de Catégorie A baisse de 3,3% au mois de septembre, de 1,0 % sur trois mois et de 2,1% sur un an.

Toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs dans les Pays-de-la-Loire baisse de 1,1% sur un mois, mais augmente de 0,9 % sur trois mois et de 2,1 % sur un an.

Moins 1,8% en France

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, sans aucune activité, a baissé de 1,8% au mois de septembre en France, avec 64 800 chômeurs en moins. A la fin du mois de septembre, on comptait 3 475 600 chômeurs de catégorie A. Sur trois mois, cette baisse est de 0,2%, et sur un an, la baisse est de 0,5% selon les chiffres publiés par Pôle Emploi.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en France dans les catégories A B et C recule sur un mois de 0,5%. Mais ilaugmente sur trois mois de 1% et de 2,6% sur un an. Pour ces catégories A B et C on dénombrait fin septembre 5 615 900 chômeurs en France métropolitaine.