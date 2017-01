Le chômage des seniors au coeur d'une émission de radio

Pour rencontrer des employeurs, développer leurs réseaux, reprendre confiance en eux, une dizaine de seniors actuellement au chômage ont participé à une émission de radio en décembre dernier. Un projet porté par l'association C'est Comme à la Radio, soutenue par France Bleu Orléans

Si le nombre de demandeurs d'emploi était en baisse de 3,2% en novembre 2016 dans le Loiret, le chômage des plus de 50 ans reste une préoccupation majeure dans le département. Il ne baisse quasiment pas. Aujourd'hui, sur les 34 850 chômeurs inscrits à Pôle Emploi dans le département, 8 790 ont plus de 50 ans, et cette proportion ne diminue pas, ou très peu (la baisse était de 0,7% en novembre).

"En quête d'emploi" - première partie Partager le son sur : Copier

Une émission pour redonner confiance et réactiver ses réseaux

En décembre dernier, l'association C'est Comme à la Radio, avec Pôle Emploi, l'Agglo d'Orléans Val de Loire, l'Udel, et le groupe Engie, ont choisi de mettre en lumière ce problème, à travers une émission entièrement préparée et présentée par des seniors. Licenciés dans le cadre d'un plan social ou suite à une maladie, tous ont une histoire particulière et rencontrent des difficultés pour rebondir et se relancer vers la recherche d'un emploi. Le projet consistait donc à les rassurer sur leurs connaissances, à les aider à analyser le marché du travail et les perspectives de reconversion professionnelle.

"En quête d'emploi" - deuxième partie Partager le son sur : Copier

Suffisamment de confiance pour créer sa propre entreprise

L'enregistrement de l'émission le 6 décembre 2016 © Radio France - Anne Oger

Pendant six semaines, ils ont fait des reportages à la rencontre des employeurs, sur l'emploi des seniors, le handicap, la reconversion professionnelle. Et le 6 décembre 2016, ils ont enregistré une émission de radio pour présenter leur travail et valoriser leur expérience. Une expérience qui s'inscrit dans une prise en charge globale assurée par Pôle Emploi, vers le retour à l'emploi . L'expérience s'appelait : "En quête d'emploi, vers un nouveau départ", et pour Christelle, l'une des stagiaires, elle a porté ses fruits. Cette ancienne secrétaire a décidé de franchir le pas et de créer sa propre entreprise de secrétariat. "Sans ce projet radio, sans doute aurais-je encore hésité à voler de mes propres ailes" dit-elle. "Grâce à cette émission, j'ai retrouvé suffisamment de confiance en moi pour tenter ma chance". Christelle a déjà trouvé un nom pour son entreprise : CBS.