Le chômage en baisse dans l'Indre et stable dans le Cher au deuxième trimestre 2019

Châteauroux, France

Comme au premier trimestre 2019, le nombre de demandeurs d'emploi est globalement en recul dans l'Indre et dans le Cher au deuxième trimestre. Les chiffres ont été publiés par Pôle emploi, ce jeudi 25 juillet. Si on ne prend en compte que la catégorie A, c'est-à-dire les personnes n'ayant pas du tout travaillé, l'Indre connaît un recul de 1,9% du nombre de chômeurs. C'est le département qui connaît la plus forte baisse en région Centre-Val de Loire.

En revanche, dans le Cher, les chiffres sont stables sur un trimestre.

Au 30 juin 2019, on comptait donc 10 090 chômeurs dans le département de l'Indre et 15 230 dans le département du Cher.