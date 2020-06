Le chômage en baisse dans le Gard fin mai, stable en Lozère

Selon les derniers chiffres publiés par la DIRECCTE, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a baissé de 2,3% en mai dans le Gard. La hausse est de 0,3% en Lozère. On note une augmentation de l'activité partielle dans les deux départements.

Après une très forte hausse en avril liée à la crise du Covid-19, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A est reparti à la baisse en mai dans le Gard : -2,3% (+18,5% en avril) soit 59.790 inscrits. Toutefois, le nombre de chômeurs sans aucune activité a largement augmenté par rapport à l'année dernière : +15,4% pour la catégorie A par rapport à mai 2019.

En Lozère, le nombre de demandeurs d'emplois sans activité est resté stable en mai : +0,3% soit 3.200 inscrits. Cependant là encore, le nombre de chômeurs de catégorie A a explosé sur un an : +32,2% par rapport à mai 2019.

Dans les deux départements du Gard et de la Lozère, l'activité à temps partiel est en hausse fin mai : +1,3% dans le Gard soit 81.600 inscrits (en catégorie A, B et C) ; +0,8% en Lozère soit 4.770 inscrits.