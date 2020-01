Le chômage en baisse dans les Landes en 2019

Département Landes, France

Les Landes suivent la tendance nationale sur le front du chômage. Pôle Emploi a publié ce lundi midi les chiffres pour le quatrième et dernier trimestre 2019. En France, le nombre de chômeurs (catégorie A) est en baisse de 1,7% au quatrième trimestre 2019. La baisse s'établit à 120.700 personnes (-3,3%) pour toute l'année en 2019.

Au 31 décembre, le nombre de demandeurs d'emploi en France était de 3.554 millions de personnes. Le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité (A, B et C) a baissé de 1,6% à 5.740 millions (-95.600), soit -3% sur un an. Ces chiffres sont les plus fortes baisses trimestrielle et annuelle depuis la crise de 2008.

Le département des Landes suit la tendance nationale. Au quatrième trimestre 2019, les services de la Direccte Nouvelle-Aquitaine enregistraient une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 0,8 %, soit 160 personnes en moins. Dans le détail, cette baisse concerne surtout les jeunes de moins de 25 ans (-3.9%). À l'inverse, le nombre de chômeurs sans aucune activité augmente chez les plus de 50 ans (+1.2%).

Sur un an, le chômage baisse aussi dans les Landes de 2,1 %. À l'inverse du dernier trimestre, ce sont les moins de 25 ans qui sont le plus pénalisés (+1.5%) avec une hausse de 1.5% sur 12 mois. Sur un an, le nombre de personnes âgées de plus de 50 ans et sans aucune activité a baissé de 2.1%.

Dans la tranche d'âge intermédiaire, celle des 25-49 ans, les demandeurs d'emploi baissent de 1.1% sur un trimestre et de 3% sur un an avec, entre décembre 2018 et décembre 2019, 350 personnes en moins.