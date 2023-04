Le chômage en baisse de 0,5% au premier trimestre en Bretagne, mais pas dans tous les départements

La Bretagne comptait à la fin du premier trimestre 2023 116 030 chômeurs, selon les chiffres publiés mercredi 26 avril par Pôle emploi. Une baisse de 0,5% sur un trimestre et de 3,3% sur un an. Une baisse moins importante qu'au niveau national puisqu'en France, le nombre de chômeurs en catégorie A, celle des demandeurs d'emplois sans emploi et tenu de rechercher un travail - la catégorie de référence - a baissé de 1,3% ce trimestre et de 5.8% sur un an.

Dans la région la situation est néanmoins différente suivant les départements.

Forte diminution dans les Côtes-d'Armor…

Dans les Côtes-d'Armor, le nombre de demandeurs d'emploi s'élevait à 21 300 personnes à la fin du premier trimestre, soit 340 personnes de moins par rapport au trimestre précédent (-1.6%). Sur un an, la baisse est de 5% dans le département. Cette baisse est particulièrement marquée chez les plus de 25 ans et les seniors. En revanche le chômage des jeunes a augmenté de 3,3% sur un an dans le département.

… et le Morbihan

Dans le Morbihan, la baisse du nombre de chômeurs en catégorie A est de 1% au 1er trimestre et de 6.6% sur un an. 25 500 chômeurs étaient inscrits à Pôle emploi à la fin du mois de mars. Sur un an, cette diminution concerne tous les âges et tous les sexes, à l'exception notable des femmes de moins de 25 ans, où une hausse de 0,7% a été enregistrée sur un an.

Baisse moins marquée dans le Finistère

Le département du Finistère comptait 32 490 demandeurs d'emplois en catégorie A à la fin du mois de mars soit une baisse de 0,7% sur un trimestre et de 4,2% sur un an. Une baisse très marquée chez les plus de 50 ans mais également chez les demandeurs d'emplois âgés de 25 à 49 ans. En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a augmenté de 3,7% sur un an. Cette hausse est particulièrement marquée chez les jeunes femmes (+4,5%).

Hausse en Ille-et-Vilaine

L'Ille-et-Vilaine fait figure d'exception puisque le chômage a augmenté sur un trimestre (+0,8%) comme sur un an (+0,2%). 36 730 demandeurs d'emplois étaient enregistrés à la fin du premier trimestre dans le département. Cette hausse est particulièrement marquée chez les femmes de moins de 25 ans (+5,9%) mais aussi chez les demandeurs d'emploi âgés de 25 à 49 ans. Du côté des 50 ans ou plus, Pôle emploi note une baisse de 1% sur un an et une légère hausse de 0,3% au premier trimestre.