Le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A à Pôle emploi a baissé de 1% au 1er trimestre 2018, avec 33.000 chômeurs de moins que par rapport au dernier trimestre de 2017, selon les chiffres communiqués ce mercredi par le ministère du Travail. Le chômage a baissé de 1,4% sur un an, pour s'établir à 3.435.900 chômeurs pour la catégorie A. C'est son plus bas niveau depuis le 3e trimestre 2014.

Le chômage recule moins pour les femmes que pour les hommes

Au premier trimestre de cette année, le chômage des femmes dans la catégorie A a moins reculé, à 0,3%, que celui des hommes qui a connu une baisse de 1,6% (-3,5% sur un an pour les hommes contre une progression de 0,9% pour les femmes).

Au sein de la seule catégorie A, la baisse du premier trimestre a concerné toutes les catégories d'âge, qu'il s'agisse des jeunes (-0,6%), des 25-49 ans (-1,2%), ou des seniors (-0,6%).

Le nombre de chômeurs toutes catégories confondues reste stable

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi dans toutes les catégories (A, B et C), demeure stable sur ce trimestre (100 chômeurs de plus), par rapport au trimestre précédent, mais le chômage, toutes catégories confondues, est en progression de 2,1 % sur un an, et s'établit à 5.621.000 personnes.

Davantage de chômeurs de longue durée

Le nombre de chômeurs inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi, considérés comme des chômeurs de longue durée, s'inscrit quant à lui en hausse de 1,9% sur le trimestre et progresse de 6,5% sur un an.

Le chômage augmente en Outre-mer

Si le chômage a baissé de 1% entre janvier et mars en métropole, il a en revanche augmenté dans les Outre-mer (+0,4% hors Mayotte).