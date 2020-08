Le chômage en baisse de plus de 5% en juillet, dans le Calvados et l'Orne

Moins de chômeurs en juillet, en Normandie. Pôle Emploi enregistre une baisse de 5,3% du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, par rapport à juin 2020.

Cette baisse est même plus importante dans le Calvados, avec une diminution de 5,4% et 2 080 demandeurs d'emploi en moins en un mois. Du côté de l'Orne, on observe une baisse de 5,8% du taux de chômage et 820 chômeurs en moins depuis juin 2020.

Le nombre de demandeurs inscrits ayant eu une activité partielle (catégories B et C) est en hausse de 6,8% pour la Normandie, 5,5% pour le Calvados et 7,5% pour l'Orne.

Une hausse du chômage par rapport à l'année dernière

Si la tendance des derniers mois est à la baisse du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi est nettement plus important que l'année dernière.

Les cinq départements normands comptent 179 100 chômeurs sans aucune activité (catégorie A) en juillet 2020, soit 18 370 de plus par rapport à juillet 2019 (+11,4%). Dans le Calvados, il y a 4 200 chômeurs supplémentaires sur un an, et 1 410 demandeurs d'emploi en plus pour l'Orne.

Toutes catégories confondues (A, B et C), le chômage diminue de 1% sur un mois, mais a augmenté de 3,5% sur un an, en Normandie. En juillet 2020, le Calvados compte 59 710 chômeurs toutes catégories et 21 600 demandeurs d'emploi pour l'Orne.