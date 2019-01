Le chômage en baisse en Berry à la fin de l'année 2018

Châteauroux, France

Le Berry ne fait pas exception : comme dans l'ensemble de la France, le chômage y a baissé au cours du 4e trimestre 2018. Si l'on prend en compte la catégorie A, celle des chômeurs sans aucune activité, la baisse est de 1,1% dans le Cher et 1,4% dans l'Indre. Sur un an dans le Cher, elle est de 3,5%, soit la plus forte baisse annuelle de la région Centre-Val-de-Loire. En revanche dans l'Indre, sur un an, les chiffres sont quasi stables (-0,6%).

Au 31 décembre 2018, on comptait 10.620 chômeurs de catégorie A dans l'Indre et 15.590 dans le Cher.