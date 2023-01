Le chômage en baisse en Bretagne au 4e trimestre 2022

Le chômage a diminué de 3,5% en Bretagne au quatrième trimestre 2022, selon les chiffres publiés jeudi 25 janvier par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Cette baisse concerne les demandeurs d'emploi n'ayant exercé aucune activité (catégorie A). Elle est toutefois légèrement moins importante qu'au niveau national où un recul de 3,8% a été enregistré. Sur un an, la baisse est de 7,8%, contre 9,4% sur l'ensemble du territoire national.

ⓘ Publicité

Si l'on prend l'ensemble des catégories dont celles des demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité réduite dans le mois (catégories B, C), le chômage diminue de 3,8% sur un an, La situation est contrastée sur les départements.

Petite baisse dans le Finistère et les Côtes-d'Armor

Quelque 2.840 personnes sont inscrites à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi de catégorie A dans le Finistère. Cet effectif est en baisse de 2,7% au 4ème trimestre et décroît de 8,8% en un an. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B ou C au quatrième trimestre est de 66.810, soit un accroissement de 0,5% en moyenne trimestrielle, et un repli de 3,7% en un an.

Les Côtes-d’Armor enregistrent un recul de la demande d’emploi de catégorie A de 2,5% sur le trimestre. Sur un an, elle décroît de 8,6%. Le département totalise en moyenne 21.710 personnes inscrites à Pôle emploi dans cette catégorie. . L’effectif des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B ou C est de 44.010. Il reste stable ce trimestre, et recule de 3,8% en un an.

Recul plus marqué en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan

En Ille-et-Vilaine, on dénombre 36.290 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A. Ce nombre est en net repli de 4,4% ce trimestre, soit le plus important des départements bretons. Sur un an, le reflux atteint 4,7%. En catégories A, B ou C, 78.520 demandeurs d’emploi sont inscrits, niveau en baisse de 0,7% par rapport au trimestre précédent, et de 3,1% par rapport même trimestre de 2021

Le Morbihan comptabilise 25.690 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, soit une régression de 4,1% en un trimestre et de 9,9% en un an. La demande d’emploi de catégorie A, B ou C rassemble 53.650 inscrits. Ce nombre est quasiment inchangé sur un trimestre (-0,2%). Le Morbihan se retrouve ainsi 4,7% en-deçà de son niveau d’un an auparavant.