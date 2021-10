Les chiffres du chômage sur ce troisième trimestre sont sortis ce mercredi. Comme au niveau national, mais dans une moindre mesure, ils sont en baisse en Haute-Vienne et en Corrèze surtout chez les jeunes.

Le chômage en baisse en Haute-Vienne et en Corrèze au troisième trimestre

Les demandeurs d'emploi sont de moins en moins nombreux; surtout chez les personnes sans aucune activité (catégorie A). Au niveau national, la baisse est de 5.8% sur le troisième trimestre.

En Corrèze, la catégorie A chute de de 4,3%, une baisse moins importante en Haute-Vienne à 2.6%. Sur l'année, cette chute est de près de 10% dans ces deux départements.

Une baisse importante chez les jeunes

Retour à l'emploi, ou bien par radiation, ne se fait pas toujours à temps complet. Si la catégorie A chute sensiblement ce n'est pas le cas pour les catégories B et C (temps partiel, mi-temps...). Sur le troisième trimestre en Corrèze, la baisse n'est que de 1,3% pour les catégories A,B,C et seulement de 0.7% en Haute-Vienne.

Le retour à l'emploi est important chez les jeunes. Sur ce troisième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue en Nouvelle-Aquitaine de 5,6 % pour les moins de 25 ans (–11,5 % sur un an). Pour les 25-49 ans , la baisse n'est que de 1,7 %, 0,5 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus.