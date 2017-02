Le chômage en baisse en janvier dans la Loire et la Haute-Loire

Le nombre de chômeurs a baissé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au mois de janvier, une baisse de 3,4% par rapport à janvier l'année dernière. La région compte 384 990 chômeurs. Une tendance qui se confirme en Loire et surtout en Haute-Loire.

Les chiffres du chômage de janvier, publiés ce vendredi, révèle que le nombre de chômeurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes s'élève à 384 990. Une baisse de 3.4% par rapport à janvier 2016.

Cette tendance se vérifie dans la Loire, entre janvier 2016 et janvier 2017, 1 780 personnes ont retrouvé du travail. Le mois dernier, on comptait encore 37 970 chômeurs dans le département. En Haute-Loire, la tendance est également à la baisse, 9 450 personnes étaient inscrites à Pôle emploi en janvier 2017 contre 10 090 en janvier 2016. A l'échelle de la région, c'est le département qui enregistre la baisse la plus significative : - 6.3% sur un an.