En novembre, selon les chiffres publiés ce mercredi, le chômage a reculé de 1% dans la Drôme et de 1,4% en Ardèche. Le nombre de demandeurs d'emplois tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) est de 18.670 personnes en Ardèche soit 270 inscrits de moins qu'en octobre. Dans la Drôme, 30.000 chômeurs sont inscrits dans cette catégorie, soit une baisse de 300 personnes.

48.670 personnes n'ont pas travaillé du tout en novembre en Drôme-Ardèche

Plus significatif, ce nombre baisse sur la durée dans la Drôme : -2,1% sur trois mois, -0,2% sur un an. Ce n'est pas le cas en Ardèche où le chômage continue d'augmenter avec +1,6% sur trois mois et +3,3% sur un an.

Une tendance à la baisse dans la Drôme, pas en Ardèche

En cumulant les catégories A, B et C -c'est-à-dire toutes les personnes tenus de rechercher un emploi-, on constate une inflexion sur les trois derniers mois dans la Drôme avec -0,5% alors que la hausse se poursuit en Ardèche avec +1,5%.