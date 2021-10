Le chômage, en forte baisse dans les Landes, revient au niveau d'avant crise sanitaire

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi a continué de diminuer au troisième trimestre dans les Landes, selon les données publiées ce mercredi 27 octobre par le ministère du Travail. Le département des Landes compte désormais 19.620 chômeurs sans aucune activité (catégorie A), soit 1.670 de moins que le trimestre précédent. Il s'agit d'une baisse de 7.8%. Sur un an, le nombre de chômeurs sans aucune activité a diminué de 10.6% (soit 2.320 chômeurs en moins).

Il s'agit d'un seuil symbolique puisque l'envolée du chômage constatée lors de la crise sanitaire est désormais effacée dans les Landes. Au plus fort de la crise, lors du premier confinement, plus de 25.000 chômeurs de catégorie A étaient recensés dans le département. Ils sont désormais moins de 20.000.

L'activité précaire recule moins vite

Toutes les catégories d'âges sont concernées par cette embellie. C'est pour les jeunes, les moins de 25 ans, que la baisse du chômage est la plus forte dans les Landes (-17% en un an).

Mais si le chômage baisse, la précarité, elle reste élevée. Ceux qui retrouvent un travail sont parfois à temps partiel ou ont des contrats courts, et continuent donc de pointer à Pole Emploi dans l'espoir d'avoir un travail plus stable. Si on additionne toutes ces catégories, à la fois les chômeurs sans aucune activité (catégorie A) et ceux ayant une activité réduite (catégorie B et C), on compte alors plus de 37.000 demandeurs d'emplois dans les Landes, un niveau encore très élevé.