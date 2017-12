L'année 2017 se termine sur une bonne note pour l'emploi : le nombre de chômeurs de catégorie A (qui n'ont aucune activité professionnelle) est en net recul au mois de novembre, avec 29.500 chômeurs de moins, soit 0,8% de baisse, après une hausse de 0,2% au mois d'octobre.

Sur trois mois, la tendance est également à la baisse, avec -2,4% (86.300 demandeurs d'emploi en moins). Et sur un an, la baisse, moins forte, existe tout de même : -0,1%. Au total, la France comptait fin novembre 5.611.400 chômeurs, dont 3.454.100 de catégorie A et 2.157.300 qui exercent une activité réduite (catégorie B et C).

Cette publication des chiffres du chômage, la dernière de 2017, est aussi la dernière à être mensuelle : à partir de 2018, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) ne les publiera plus que tous les trois mois. Ils resteront toutefois accessibles en ligne chaque mois sur le site du ministère du Travail, mais sans publication officielle.

