Les chiffres du chômage du 4e trimestre de 2019 mais aussi de toute l'année ont été publiés. Le nombre de personnes qui recherchent un emploi est en forte baisse dans l'Indre et le Cher.

Le chômage en forte baisse en 2019 dans l'Indre et le Cher

Châteauroux, France

Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi en Berry. Le nombre de demandeurs d'emploi est en nette baisse sur l'ensemble de l'année 2019, selon les chiffres communiqués ce lundi par le ministère du Travail. Dans l'Indre et le Cher, au quatrième trimestre 2019, on compte 24 950 personnes au chômage inscrites dans la catégorie A de Pôle Emploi. Sur un an, cela représente une baisse de 1 160 demandeurs d'emplois.

L'Indre et le Cher bons élèves dans la région

Dans l'Indre, le nombre de personnes au chômage diminue de 6,3% sur un an. On est passé de 10550 à 9890 demandeurs d'emplois. Une tendance à la baisse qui a notamment été accentuée au quatrième trimestre 2019, avec une chute de 3,2% de personnes inscrites en catégorie A.

Dans le Cher, la baisse est moins forte mais la tendance reste nettement visible. Avec une baisse de 3,2% sur un an. On est passé de 15560 à 15060 sans emploi. Une diminution du nombre de chômeurs particulièrement visible lors du quatrième trimestre (-2,7%).

Si l'on compare aux départements voisins, l'Indre connaît la deuxième plus forte baisse derrière le Loir-et-Cher (-6,8%). La moyenne de la Région Centre-Val de Loire est une baisse de 3,9%.