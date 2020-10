Le chômage en forte baisse en France et dans l'Yonne

Dans l'Yonne, 2 740 personnes sont sorties des radars. On compte 15 360 demandeurs d’emploi en catégorie A, sans activité dans le département.

En revanche le chômage augmente de 2,1 % sur un an. Toutes catégories confondues dans l'Yonne, le nombre de demandeurs d’emploi s'élève à 26 330 personnes au troisième trimestre.

Les hommes plus touchés que les femmes

Dans l'Yonne ,les plus touchés restent les 25-49 ans ( 8 720 personnes ) devant les 50 ans et plus ( 4 270 personnes) et les moins de 25 ans ( 2 370 personnes). Les hommes sont davantage touchés ( 8 040 personnes ) que les femmes ( 7 310 personnes) alors qu'il y a un an ils étaient à quasi égalité.

En France, après une hausse historique au 2e trimestre (+815.500, soit +24,5%), le nombre d'inscrits en catégorie A s'établit à 3,673 millions au 3e trimestre, en hausse de 9,5% sur un an. Et l'effectif des catégories A, B, et C incluant les demandeurs d'emploi en activité réduite atteint 5,783 millions (-0,5%), en hausse de 4,7% sur un an.