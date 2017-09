Le chômage en hausse en Haute-Vienne en août, en baisse en Corrèze

Les chiffres du chômage repartent à la hausse au plan national. Après la légère baisse de juin, le nombre de demandeurs d'emploi comme en juillet est en augmentation en août. C'est le cas aussi en Haute-Vienne, mais pas en Corrèze.

Le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse en août pour le deuxième mois consécutif. 0,6 % de plus au plan national en catégorie A (n'ayant aucun emploi). C'est exactement le même chiffre en Haute-Vienne, avec 110 chômeurs de plus. En Corrèze en revanche le nombre de chômeurs a baissé en août de 0,3 %, soit 30 inscrits de moins toujours dans la catégorie A. Au total 17 350 personnes en Haute-Vienne et 10 060 en Corrèze étaient inscrites en août toujours dans cette catégorie.

Si on prend en compte tous les chômeurs tenus de rechercher un emploi, catégorie A, B et C, il y a une baisse en Corrèze de 0,3 % et une hausse de 0,9 % en Haute-Vienne. Sur un an la tendance reste cependant à la baisse dans la catégorie A : moins 3,8 % pour la Haute-Vienne et moins 3,4 pour la Corrèze