Le chômage en Ile-de-France en hausse en décembre, mais en baisse sur l'année 2016

Le nombre de demandeurs d'emplois en Île-de-France a augmenté de 0,9% en décembre avec près de 670 000 chômeurs de catégorie A. En revanche, il est en baisse sur la totalité de l'année 2016 : -1,6%

Les chiffres du chômage sont en hausse au mois de décembre en Île-de-France. La région comptait ainsi 668 920 chômeurs de catégorie A (ceux n'ayant pas du tout travaillé) au mois de décembre 2016, soit une augmentation de 0,9% sur un mois. C'est un tout petit peu plus que la moyenne nationale (+0,8%).

Dans les catégories B et C (ceux ayant exercé une activité réduite), la baisse est de 1,0% sur un mois, à 297 830 personnes inscrites à Pôle Emploi, mais leur nombre a bondi sur un an (+3,7%). Au total, cela fait donc 966 750 chômeurs inscrits à Pôle Emploi fin décembre 2016 en Île-de-France, soit une augmentation globale de 0,3%.

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 0,5 % dans les Hauts-de-Seine, mais augmente de 1,3 % en Essonne sur les trois derniers mois. Au mois de décembre, ce nombre a diminué de 0,1% en Seine-Saint-Denis et augmenté de 0,9 % dans le Val-d'Oise.

Sur l'année 2016, le chiffre reste stable, alors qu'au niveau national, la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A atteint 3%. Du jamais vu depuis 2007.

Le chômage des jeunes en forte baisse sur un an

La catégorie des moins de 25 ans est celle qui s'en sort le mieux en 2016 en Île-de-France : si elle a augmenté de 1,1% en décembre, elle diminue de 5,7% sur l'année. Chez les 25-49 ans, l'augmentation est de 0,7% sur un mois, mais la baisse atteint 2,7% sur un an. Quant aux 50 ans et plus, elle augmente de 1,3 % sur un mois et de 2,9 % sur un an.