Le chômage en légère baisse dans les Pyrénées-Orientales

La baisse est de 0,4% au mois d'août, par rapport à la même période l'an dernier. Mais quand on regarde en détail, l'analyse est plus complexe.

Pour une fois, les Pyrénées-Orientales font mieux que le reste de la France. Dans un département où le chômage est élevé, le taux vient de connaître une légère baisse de 0,4% au mois d'août, par rapport à la même période en 2016. La baisse est même de 1,1% sur un an.

Les Pyrénées-Orientales comptent désormais 35.410 demandeurs d'emploi sans aucune activité.

Mais quand on regarde en détail, c'est plus mitigé : le nombre de chômeurs toutes catégories confondues est en hausse de 0,5%, soit désormais 53.110 personnes. Un chiffre en hausse de 2,4% sur un an ! L'ensemble des catégories englobe aussi bien les personnes sans aucun emploi que celle avec un petit boulot. Signe le marché de l'emploi dans le département reste très fragile.